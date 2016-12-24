TWO PEOPLE ARE DEAD AND SEVERAL OTHERS INJURED FOLLOWING A FIRE AT A PONTIAC APARTMENT BUILDING THIS MORNING.
OFFICIALS SAY FIRE CREWS RESPONDED TO A CALL FROM THE WOODLAND HEIGHTS APARTMENT ON EDITH STREET THIS MORNING AT ABOUT 1:30.
FIRE CREWS SAY THERE WERE RESIDENTS TRAPPED INSIDE THE BUILDING AND HEAVY SMOKE.
THE CAUSE OF THE FIRE IS UNDER INVESTIGATION.
Two dead in Pontiac apartment fire
TWO PEOPLE ARE DEAD AND SEVERAL OTHERS INJURED FOLLOWING A FIRE AT A PONTIAC APARTMENT BUILDING THIS MORNING.